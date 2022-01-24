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Астролог Глоба посоветовал купить лотерейный билет четырем знакам зодиака

Иван Юминов

Общество
Астролог Глоба посоветовал купить лотерейный билет четырем знакам зодиака
Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Астролог Павел Глоба считает, что представителям четырех знаков зодиака следует приобрести лотерейный билет в конце января.

Так, звезды окажут помощь Козерогам в сфере финансов. У них повышается шанс выиграть в лотерее, даже если игра станет для них первой.

Дев также, согласно предсказанию эксперта, ожидает благоприятный период. Им поможет быстрая лотерея, но сумма выигрыша окажется небольшой.

Весы смогут в очередной раз проверить свою удачу в лотерее. По мнению Глобы, именно представители данного знака чаще других становятся победителями в азартных играх.

При этом Водолеям астролог порекомендовал не покупать заветный билет самостоятельно. Лучше попросить кого-то сделать такой подарок, отмечает New Inform.

19 января сообщалось, что астрологи убеждены в том, что поведение любого мужчины в отношениях можно спрогнозировать, зная его знак зодиака. Они подготовили соответствующий рейтинг от лучшего партнера к худшему.

Так, Тельцов, по их мнению, нельзя назвать обязательными и ответственными. Они на редкость эгоистичны и никогда не ставят отношения с партнершей на первый план.

Для них важна успешная карьера и персональная удовлетворенность. Они вряд ли станут прикладывать усилия для создания семьи или сохранения брака. Среди знакомых они слывут безнадежными холостяками.

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