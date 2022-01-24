Детей в Подмосковье начали вакцинировать «Спутником М»

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Детей в Подмосковье в возрасте от 12 до 17 лет начали вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник М». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

— В Московской области стартовала вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции. Она проводится препаратом «Спутник М», разработанным научным центром имени Гамалеи. Сделать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет, — уточнили в пресс-службе.

В пункты вакцинации, размещенные в детских поликлиниках, уже доставили 1,8 тысяч доз вакцины. Детей прививают только с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Перед процедурой пациентов осматривает врач-педиатр, передает слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой агентство городских новостей «Москва».

24 января стало известно, что почти 20 регионов России ввели ограничения из-за штамма «омикрон». Меры касаются перевода не менее тридцати процентов сотрудников на удаленную работу, а также отмены массовых мероприятий.