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Подмосковным учителям и воспитателям назначат ежемесячную прибавку к зарплате

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковным учителям и воспитателям назначат ежемесячную прибавку к зарплате
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Учителя школ и воспитатели детских садов Подмосковья будут ежемесячно получать прибавку к зарплате в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе работают около 50 000 учителей, около 40 000 воспитателей.

Работникам сферы образования назначат доплаты с первого января. Учителям школ и воспитателям каждый месяц к зарплате будут дополнительно прибавлять по пять тысяч рублей. Младшим воспитателям назначат доплату в 2,5 тысячи рублей, сообщает «360».

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина добавила, что меру поддержки назначат автоматически, педагогам не нужно дополнительно подавать заявления на доплату.

Первая выплата поступит уже в феврале — в зарплате за январь.

Ранее стало известно, что часть подмосковных пенсионеров получат прибавку к пенсии. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что гражданам пенсионного возраста, которые живут в Московской области больше десяти лет и получают небольшую пенсию, будут назначать доплату.

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