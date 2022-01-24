Подмосковным учителям и воспитателям назначат ежемесячную прибавку к зарплате

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Учителя школ и воспитатели детских садов Подмосковья будут ежемесячно получать прибавку к зарплате в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе работают около 50 000 учителей, около 40 000 воспитателей.

Работникам сферы образования назначат доплаты с первого января. Учителям школ и воспитателям каждый месяц к зарплате будут дополнительно прибавлять по пять тысяч рублей. Младшим воспитателям назначат доплату в 2,5 тысячи рублей, сообщает «360».

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина добавила, что меру поддержки назначат автоматически, педагогам не нужно дополнительно подавать заявления на доплату.

Первая выплата поступит уже в феврале — в зарплате за январь.

Ранее стало известно, что часть подмосковных пенсионеров получат прибавку к пенсии. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что гражданам пенсионного возраста, которые живут в Московской области больше десяти лет и получают небольшую пенсию, будут назначать доплату.