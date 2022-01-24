Зеленский призвал разведку Украины перейти к наступательным действиям

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведке следует перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов. Об этом сообщили в пресс-службе офиса лидера в понедельник, 24 января.

— Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка, — рассказал глава государства.

Украинская разведка обладает опытом и возможностями для воплощения данной стратегии, считает он. Информация о планах и действиях другой стороны во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях, приводит слова Зеленского сайт офиса.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.