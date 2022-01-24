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Андрей Бочкарев оценил ход строительства Юго-Восточной хорды в столице

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев оценил ход строительства Юго-Восточной хорды в столице
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Готовность участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта составляет 50 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 24 января.

Он отметил, что магистраль разделена на 10 участков. Девять их них в настоящий момент находятся в стадии строительства.

По словам заммэра, в рамках реализации проекта запланированы возведение и ремонт 11 километров автодорог. Среди них 14 развязок и два путепровода Московских центральных диаметров (МЦД).

— Строительство планируется завершить в 2023 году — вместе с соседним участком ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК. Эти участки обеспечат прямую транспортную связь между шоссе Энтузиастов, Северо-Восточной хордой, Рязанским проспектом, ТТК и Волгоградским проспектом, а также улучшат обслуживание перспективной застройки на территории бывшей промышленной зоны за счет создания эффективной и современной транспортной сети, — приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Строительная готовность Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве оценивается более чем на 40 процентов. Слияние крупнейших магистралей в столице позволит создать новую реальность в сфере транспорта. Об этом 24 января заявил мэр города Сергей Собянин.

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