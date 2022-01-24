Солодов доложил президенту о ситуации с коронавирусом на Камчатке

Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что ситуация с коронавирусом на Камчатке стабильная. Встреча состоялась в понедельник, 24 января.

Солодов доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Но главной темой встречи стала обстановка с коронавирусом.

— На Камчатке в целом ситуация стабильная, потому что после предыдущего всплеска заболевания нам удалось, в том числе благодаря тем мерам, которые были приняты, удерживать ее на стабильном уровне, — сказал губернатор Камчатского края.

Солодов также поблагодарил Минобороны за оказанную региону помощь.

По словам губернатора, на Камчатке был построен инфекционный госпиталь, приходящий на помощь в пиковые периоды, пишет РИА Новости.

— Но и в течение всего этого периода более половины коек работают именно на гражданское население. Поэтому это, конечно, большое подспорье для таких регионов, как Камчатка, — объяснил Владимир Солодов.

В начале января российские ученые открыли на Камчатке в Корякско-Камчатском платиноносном поясе минерал, получивший название куфарит.