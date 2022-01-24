Психолог прокомментировал переговоры Лаврова и Блинкена

Фото: МИД РФ

Профессор психологии Борис Хигир прокомментировал встречу глав дипломатических ведомств России и США, которая состоялась в конце прошлой недели.

По мнению эксперта, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров пытался я сохранить хорошую мину при плохой игре. Он отметил, что Блинкен практически не улыбался и было видно, что он полностью растерян и не всегда понимает, что ответить.

Хигир добавил, что на подобных переговорах от представителей России всегда идет «чистота, прямота и конкретность», они ведут беседу с точки зрения «правды и справедливости». А вот со стороны США идет либо ложь, либо провокация

— Наши переговорщики имеют колоссальный опыт и четкое и ясное мышление. А с той стороны мы видим людей, которые вообще не способны глубоко заниматься политикой, — добавил эксперт в комментарии argumenti.ru.

21 января в Женеве прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Сообщается, что стороны договорились активизировать работу по нормализации функционирования посольств.