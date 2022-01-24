Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог прокомментировал переговоры Лаврова и Блинкена

Ирина Игнатенко

Политика
Психолог прокомментировал переговоры Лаврова и Блинкена
Фото: МИД РФ

Профессор психологии Борис Хигир прокомментировал встречу глав дипломатических ведомств России и США, которая состоялась в конце прошлой недели.

По мнению эксперта, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров пытался я сохранить хорошую мину при плохой игре. Он отметил, что Блинкен практически не улыбался и было видно, что он полностью растерян и не всегда понимает, что ответить.

Хигир добавил, что на подобных переговорах от представителей России всегда идет «чистота, прямота и конкретность», они ведут беседу с точки зрения «правды и справедливости». А вот со стороны США идет либо ложь, либо провокация

— Наши переговорщики имеют колоссальный опыт и четкое и ясное мышление. А с той стороны мы видим людей, которые вообще не способны глубоко заниматься политикой, — добавил эксперт в комментарии argumenti.ru.

21 января в Женеве прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Сообщается, что стороны договорились активизировать работу по нормализации функционирования посольств.

Читайте также:
Сергей Лавров Переговоры Энтони Блинкен
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте