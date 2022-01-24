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Офтальмолог объяснил, как защититься от заражения «омикроном» через глаза

Анна Михалюк

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Офтальмолог объяснил, как защититься от заражения «омикроном» через глаза
Фото: pixabay.com

Одним из признаков нового штамма «омикрон» является конъюнктивит. Об этом сказал гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев. Штамм может проникать в организм человека через глаза. Также течение болезни сопровождается насморком и головными болями.

Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский офтальмохирург, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, как защититься от попадания вируса в организм через глаза.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как защититься от попадания «омикрона» в организм через глаза

— Это самое частое заболевание, с которым сталкиваются офтальмологи. О коронавирусном конъюнктивите мы знали еще до появления штамма COVID-19. Конъюнктивит может проникать глубже, и глаза будут служить входными воротами для инфекции. Еще на старте пандемии вышли первые работы китайских ученых, которые говорили о том, что 5–7 процентов инфицирований произошли через слизистые глаза. Степень заболевания может быть тяжелой, — сказала врач.

Она отметила, что в целях профилактики ковида были выпущены рекомендации. Для тех, кто пользуется контактными линзами, советовали перейти на очки или сделать лазерную коррекцию зрения.

— Очки отчасти защищают от микровзвеси в пыли, где оседает вирус. Прежде всего нужно мыть руки, дезинфицировать их. Еще нужна маска в виде очков — это единственный способ защитить себя от проникновения вируса в организм через слизистую глаз. Также в качестве профилактики можно использовать средства с интерфероном, которые есть и в форме капель для глаз.

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа НИИ вирусологии, профессор Елена Бурцева рассказала, как защитить себя от гриппа в сезон простуд.

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