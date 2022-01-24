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Усадьбу 1870 года постройки отремонтируют в центре Москвы

Виктория Сикерина

Город
Усадьбу 1870 года постройки отремонтируют в центре Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Большая Полянка, 52с1 Карта всех событий

Специалисты отремонтируют городскую усадьбу XIX века на улице Большая Полянка в центре столицы. Соответствующий проект уже согласовали в Москомэкспертизе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 24 января.

Глава учреждения Анна Яковлева добавила, что историческое здание построили в 1870 году. В рамках реставрации предусмотрен ремонт внутреннего и внешнего обликов постройки.

Уточняется, что в ходе работ специалисты сохранят архитектурно-художественные элементы усадьбы и интерьеры, обновят покрытие крыши и систему наружного водостока, отремонтируют крыльцо главного входа, а также заменят дымовые трубы, слуховые окна и каменную ограду.

Яковлева отметила, что реставраторы также поработают над стенами, потолками, лестницами и кирпичными сводами Монье. Они демонтируют более поздние перегородки на всех этажах, установят двери и приведут в порядок системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления, говорится в сообщении агентство городских новостей «Москва».

Городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал 20 января мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, за счет денежных средств специалисты воссоздадут уникальный четырехъярусный иконостас XVIII века церкви Святых Апостолов Петра и Павла. Он расположен на Новой Басманной улице.

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