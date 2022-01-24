Праздничные подсветка и видеооткрытка украсят Останкинскую башню в день День студента

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Останкинскую телебашню в День студента украсят праздничная подсветка и видеооткрытка с поздравлением. Об этом сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Также в честь праздника 25 января на телебашне пройдут поэтические чтения «Стихи на башне». Мероприятие будет организовано совместно с поэтическим клубом МГУ.

— В 11:00 студенты поэтического клуба МГУ прочтут стихи классиков русской и зарубежной поэзии, а также собственные сочинения и произведения современников, — уточнили в пресс-службе.

Более того, в Татьянин день с 18:00 до 20:00 на смотровой площадке посетители смогут принять участие в «поэтическом караоке». На протяжении всего дня учащиеся российских вузов, предъявив студенческий билет, получат десятипроцентную скидку в кафе «7 Небо».

Архитектурно-художественную подсветку включат телебашни в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Туле, Воронеже, Белгороде и других городах России, передает ТАСС.

10 декабря 2021 года стало известно, что Останкинская башня вошла в топ-20 знаковых мест России по версии National Geographic.