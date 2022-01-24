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Московским школьникам предложили оформить льготный абонемент на поезда МТППК

Виктория Сикерина

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Московским школьникам предложили оформить льготный абонемент на поезда МТППК
Фото: АГН Москва

Учащиеся столичных общеобразовательных школ смогут с 50-процентной скидкой оформить льготный месячный абонемент на пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник, 24 января.

Уточняется, что акция действует на поездки по Ленинградскому направлению МТППК.

— Учащиеся получили возможность приобретать со скидкой 50 процентов абонемент «Ежедневно» на 30 календарных дней по одному выбранному маршруту пассажирских пригородных поездов, — отметили в пресс-службе.

Гендиректор компании Константин Воронцов добавил, что льготный абонемент позволяет не тратить время в очередях к кассам за проездными билетами.

С подробностями действия акции можно ознакомиться на станциях МТППК или на официальном сайте компании в категории «Льготы», говорится в сообщении.

До этого стало известно, что школьники и студенты смогут в упрощенном порядке подтверждать транспортную карту «Стрелка». Для процедуры подтверждения необходимо сперва ввести номер СНИЛС на региональном портале государственных услуг. Затем система автоматически внесет все необходимые сведения.

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