Минобороны раскрыло подробности проведения учений Балтийского флота

Фото: Минобороны РФ

На учения в море вышли 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) в понедельник, 24 января.

— 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, — говорится в сообщении.

В ходе маневров, как уточняется, отработают задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также противоминного обеспечения, отмечает РИА Новости.

21 января в Минобороны России сообщили, что два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» начали передислокацию в Белоруссию, где состоится их учебное боевое дежурство в рамках проверки реагирования военных мощностей Союзного государства. Уточняется, что к настоящему моменту дивизионы уже совершили марш на точке погрузки под Хабаровском. По данным ведомства, по прибытии на место выполнения задач российские военные организуют себе позиции и начнут осуществлять боевое дежурство.