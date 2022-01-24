«Только эвтаназия»: зоозащитник рассказала, как решить проблему бродячих собак

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

На минувшей неделе в селе Домна Читинского района нашли тело семилетней девочки со следами от нападения животных. Предположительно, ребенка загрызли бездомные собаки. Теперь по данному факту проводится проверка.

Светлана Ильинская, руководитель Центра правовой зоозащиты, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, что можно сделать, чтобы решить проблему.

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Как решить проблему бродячих собак

— Безнадзорных животных можно только отлавливать, стерилизовать и выпускать обратно или содержать в приютах. Но и то, и другое никогда не приведет к решению проблемы. Без эвтаназии ситуация не решаема. Говорили, что якобы в развитых странах применяют стерилизацию… Но это не так. Всегда этот вопрос решали только эвтаназией, — сказала зоозащитница.

По ее мнению, такие меры прекратили бы страдания животных:

— Во-первых, уличные животные не мучились бы десятилетиями и столетиями, а во-вторых, капиталовложения на решение вопроса с уличными собаками были бы небольшими, и уже через год мы бы увидели результаты работы.

Зоозащитница отметила, что, если проблема не решается на государственном уровне, люди ее начинают решать самостоятельно и тайно. Так, в Якутске после нападения животных на людей местные жители объявили охоту на собак.

В связи с этим Госдума подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей.