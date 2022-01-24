Володин анонсировал правки в законодательство по проблеме бродячих собак

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в понедельник, 24 января.

— На Совете Думы приняли решение: в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства. Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов, — рассказал политик.

Рабочая группа во главе с первым зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым займется выработкой предложений, уточнил он. Инициативы людей будут изучены и учтены, отметил Володин в своем Telegram-канале.

22 января в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую, по предварительной версии, напали собаки. Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени).

Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем были обнаружены следы нападения животных. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».