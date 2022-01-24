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Москвич зарезал своего знакомого в ходе конфликта на востоке столицы

Евгений Белоусов

Происшествия
Москвич зарезал своего знакомого в ходе конфликта на востоке столицы
Фото: Pixabay / Fleimax
Россия, Москва, 3-я Парковая улица Карта всех событий

Москвич зарезал своего знакомого на востоке Москвы в ходе конфликта. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 20 января возле жилых домов по 3-й Парковой улице между двумя знакомыми произошел конфликт. В какой-то момент один из них ударил своего оппонента ножом. От полученных травм, потерпевший скончался на месте.

Вскоре после этого злоумышленника задержали. Им оказался 28-летний житель столицы. На данный момент он находится под стражей.

— Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказала Иванова.

Днем 24 января Иванова сообщила о задержании мужчины, зарезавшего своего собутыльника.

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