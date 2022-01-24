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Мужчина зарезал своего собутыльника в квартире на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина зарезал своего собутыльника в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Мужчина зарезал своего собутыльника в квартире на юго-востоке Москвы. Вскоре после этого злоумышленника задержали. Об этом в понедельник, 24 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 23 января подозреваемый проводил досуг в компании своего знакомого в квартире на Нижегородской улице. Мужчины употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Злоумышленник схватился за нож и нанес им своему оппоненту удар в живот. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте.

Вскоре предполагаемого злоумышленника задержали.

— По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1961 года рождения. На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы, — заключила собеседница «ВМ».

До этого стали известны подробности убийства семьи под Омском. Оказалось, что убийство своей семьи «заказала» 14-летняя школьница, которая подговорила своего молодого человека «избавиться» от ее отчима, матери и сестры-инвалида.

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