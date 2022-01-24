Turkish Airlines приостановила работу в аэропорту Стамбула из-за непогоды

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Авиакомпания Turkish Airlines приостановила работу в аэропорту Стамбула из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил представитель перевозчика Яхья Устюн в понедельник, 24 января.

— Ожидается, что неблагоприятные погодные условия будут иметь место еще некоторое время. Мы решили приостановить нашу работу в аэропорту Стамбула до 04:00 25 января, чтобы обеспечить безопасность и удобство для наших пассажиров, — отметил Устюн в Twitter.

Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться в течение недели.

Власти Стамбула в связи с непогодой временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада, отмечает РИА Новости.

18 января два самолета из Москвы не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, ливня и грозы. Бортам пришлось уйти на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды. По прогнозам синоптиков, на территории Большого Сочи ожидались грозовые ливни, порывистый ветер до 17 метров в секунду, а также снег в горной местности.