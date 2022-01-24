Рафик Загрутдинов рассказал о ходе ремонта перехода около станции «Ботанический сад»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Ботанический сад Карта всех событий

Специалисты начали бетонировать новые лестничные сходы подземного пешеходного перехода около станции «Ботанический сад» столичного метро. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в понедельник, 24 января.

Он отметил, что работы выполняются в рамках строительства Северо-Восточной хорды (СВХ).

— По проекту строительства перехода предстоят реконструкция двух выходов, строительство дополнительного лестничного схода, пандусного схода и лифтов для маломобильных граждан, — заявил глава ведомства.

Загрутдинов добавил, что на участке хордовой магистрали от Ярославского до Дмитровского шоссе возведут почти 18 километров автодорог. В числе работ — создание пяти развязок, ремонт моста через реку Яузу и возведение новых трех мостов через реку Лихоборку.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу: при строительстве хордовых магистралей создавать удобные и безопасные пешеходные связи между транспортными объектами, жилыми кварталами, деловыми и культурными центрами, — приводятся в сообщении его слова.

Строительная готовность Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве оценивается более чем на 40 процентов. Слияние крупнейших магистралей в столице позволит создать новую реальность в сфере транспорта. Об этом 24 января заявил мэр города Сергей Собянин.