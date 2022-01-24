«Я общаюсь только с папой»: дочь Меладзе рассказала об отношениях с Брежневой

Фото: instagram/meladzemusic

Семнадцатилетняя дочь композитора Константина Меладзе и Яны Сумм Лия рассказала о своих отношениях с отцом и его нынешней супругой, певицей Верой Брежневой.

Напомним, Меладзе и Сумм развелись в 2013 году. От бывшей супруги композитор имеет трех детей. До сих пор ходят слухи, что именно Брежнева увела композитора из семьи.

Лия заверила, что поддерживает отношения только с отцом, с Брежневой она никаких дел не имеет и не торопится налаживать контакт.

— Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой, — уточнила дочь Меладзе.

Бывшая супруга композитора в свою очередь до сих пор держит обиду на певицу.

— Чтобы меня обмануть, даже песни, написанные для Галушки (Брежневой — прим. «ВМ»), Костя выпускал то под какими-то псевдонимами, то под ее именем. Хотя Вера никогда не писала ни музыку, ни тексты. И мне не составляло труда определить, кто настоящий автор, — передает слова Сумм StarHit.

Недавно Лия стала участницей украинской версии музыкального шоу «Голос». Там она прошла прослушивание, исполнив композицию «Hallelujah» Леонарда Коэна.