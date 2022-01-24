Жительница Мытищ выложила видео с медведем в ее квартире. Прокуратура начала проверку

Фото: pexels.com / Rasmus Svinding

Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Жительница подмосковных Мытищ опубликовала в социальных сетях несколько видеороликов, где показала в своей квартире медведя. Видеороликом заинтересовалась прокуратура. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

На одном из опубликованных видео девушка показывает, как в ее квартиру заводят взрослого бурого медведя в ошейнике и наморднике. На другом ролике она уже играет с медведем, с котором сняли и намордник, и ошейник.

Видео: instagram/lera_izumrud

По словам самой девушки, косолапого зверя она заказала для своего годовалого сына. Она также рассказала, что сама кормит медведя, часто с ним играет и ухаживает за ним.

Проверку проведет Мытищинская городская прокуратура. В ее ходе будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также соблюдении законодательства о несовершеннолетних.

— По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

До этого, 20 января, сообщалось, что Талдомская городская прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными на территории местного СНТ. В прокуратуру обратилась местная жительница, рассказавшая о жестоком обращении с животными. По предварительной информации, на территории частного домовладения было обнаружено более 20 кошек, многие из которых были мертвы.