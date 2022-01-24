Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жительница Мытищ выложила видео с медведем в ее квартире. Прокуратура начала проверку

Евгений Белоусов

Происшествия
Жительница Мытищ выложила видео с медведем в ее квартире. Прокуратура начала проверку
Фото: pexels.com / Rasmus Svinding
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Жительница подмосковных Мытищ опубликовала в социальных сетях несколько видеороликов, где показала в своей квартире медведя. Видеороликом заинтересовалась прокуратура. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

На одном из опубликованных видео девушка показывает, как в ее квартиру заводят взрослого бурого медведя в ошейнике и наморднике. На другом ролике она уже играет с медведем, с котором сняли и намордник, и ошейник.

Видео: instagram/lera_izumrud

По словам самой девушки, косолапого зверя она заказала для своего годовалого сына. Она также рассказала, что сама кормит медведя, часто с ним играет и ухаживает за ним.

Проверку проведет Мытищинская городская прокуратура. В ее ходе будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также соблюдении законодательства о несовершеннолетних.

— По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

До этого, 20 января, сообщалось, что Талдомская городская прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными на территории местного СНТ. В прокуратуру обратилась местная жительница, рассказавшая о жестоком обращении с животными. По предварительной информации, на территории частного домовладения было обнаружено более 20 кошек, многие из которых были мертвы.

Читайте также:
Мытищи Животные Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте