Били лопатой и палками: трое мужчин предстанут перед судом за похищение человека в Подмосковье

Фото: пресс-служба суда

Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По версии следствия, злоумышленники вместе с соучастниками в городском округе Долгопрудный напали 12 марта 2021 года на мужчину. Ударив его по голове, они насильно усадили его в машину и стали требовать три миллиона рублей за освобождение жертвы.

После этого похитители вывезли потерпевшего в лес недалеко от Щелкова. Там они некоторое время избивали мужчину, продолжая требовать выкупа. Злоумышленники истязали свою жертву ногами, руками, лопатой и палками. Сдавшись, мужчина согласился отдать им 700 тысяч рублей. После этого похитители отпустили бедолагу, чтобы тот смог собрать оставшуюся сумму выкупа.

Освободившись, мужчина обо всем рассказал сотрудникам полиции, и злоумышленники вскоре были задержаны. На данный момент они находятся под стражей.

— Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Долгопрудненский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Московский областной суд вынес приговор братьям Марьенко, убившим ветерана Великой Отечественной войны во время ограбления его квартиры.