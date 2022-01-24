Путин провел переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 24 января.

— Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Главы государств обсудили и вопросы координации двухсторонних действий на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства. Путин и Диас-Канель подтвердили настрой на тесную работу по укреплению отношений между Россией и Кубой, отмечается на сайте Кремля.

13 января Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которых коллеги обсудили взаимодействие в сирийском направлении и вопросы региональной безопасности. Как отметили в пресс-службе Кремля, главы государств обсудили российско-израильское взаимодействие на сирийском направлении, проблематику ближневосточного урегулирования, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Уточнялось, что Путин и Беннет условились о продолжении контактов.