Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которых лидеры обсудили взаимодействие в сирийском направлении и вопросы региональной безопасности. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В продолжение проведенных в Сочи 22 октября 2021 года российско-израильских переговоров на высшем уровне лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, главы государств обсудили российско-израильское взаимодействие на сирийском направлении, проблематику ближневосточного урегулирования, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Отмечается, что Путин и Беннет условились о продолжении контактов.

Кроме того, по просьбе Беннета Путин проинформировал его о договоренностях по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО, говорится на официальном сайте Кремля.

12 января замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация с контролем над вооружениями в ЕС полностью разложилась из-за действий Запада. Россия и НАТО не обладают объединяющей позитивной повесткой дня, сетует он. Альянс настроен на сдерживание России, и данный факт разрушает попытки выстроить безопасность в ЕС на иных принципах, заключил дипломат.

В тот же день французский журналист Жан-Пьер Струбан заявил, что России удалось вывести НАТО из состояния застоя, выступив с предложениями по безопасности. Автор вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга» у альянса. Члены НАТО обычно спорили о вкладе каждого из них в общую оборону, а теперь им придется вести диалог с Россией, заключил публицист.