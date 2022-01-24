«Рассмотрела вблизи»: Борисова ответила на слухи о парике на Малахове

Фото: instagram/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала слухи о том, что ее коллега Андрей Малахов якобы носит парик из-за проблем со здоровьем.

— Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило. Я читала, что Андрей носит парик, и решила сама это проверить, — рассказала она.

После этого телеведущая подошла к нему для селфи и рассмотрела все вблизи. Она уточнила, что это натуральные волосы, а «эффект парика» волосам Малахова придают «воздушная» укладка и сухой шампунь. Борисова призвала не верить слухам и не строить гипотезы, отмечает издание «Дни.ру».

12 января заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что знает о проблемах со здоровьем у Малахова. Актер отметил, что журналист «работает просто на разрыв», «страдает» и пьет снотворное, так как без него не может уснуть.

Также он признался, что «бесконечное уважение» в шоу-бизнесе у него вызывают только два человека — Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. Он назвал Малахова порядочным человеком и хорошим парнем. Садальский указал на его высокую работоспособность и пожелал ему снизить нагрузку.