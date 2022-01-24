Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Рассмотрела вблизи»: Борисова ответила на слухи о парике на Малахове

Иван Юминов

Общество
«Рассмотрела вблизи»: Борисова ответила на слухи о парике на Малахове
Фото: instagram/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала слухи о том, что ее коллега Андрей Малахов якобы носит парик из-за проблем со здоровьем.

— Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило. Я читала, что Андрей носит парик, и решила сама это проверить, — рассказала она.

После этого телеведущая подошла к нему для селфи и рассмотрела все вблизи. Она уточнила, что это натуральные волосы, а «эффект парика» волосам Малахова придают «воздушная» укладка и сухой шампунь. Борисова призвала не верить слухам и не строить гипотезы, отмечает издание «Дни.ру».

12 января заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что знает о проблемах со здоровьем у Малахова. Актер отметил, что журналист «работает просто на разрыв», «страдает» и пьет снотворное, так как без него не может уснуть.

Также он признался, что «бесконечное уважение» в шоу-бизнесе у него вызывают только два человека — Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. Он назвал Малахова порядочным человеком и хорошим парнем. Садальский указал на его высокую работоспособность и пожелал ему снизить нагрузку.

Читайте также:
Здоровье Андрей Малахов Дана Борисова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте