«Работает на разрыв»: Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Малахова

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что знает о проблемах со здоровьем у телеведущего Андрея Малахова.

Актер отметил, что журналист «работает просто на разрыв», «страдает» и пьет снотворные таблетки, так как без них не может уснуть.

— Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья, — сказал Садальский в беседе с порталом NEWS.ru.

Также он признался, что «бесконечное уважение» в шоу-бизнесе у него вызывают только два человека — Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. Он назвал ведущего порядочным человеком и хорошим парнем. Садальский указал на его высокую работоспособность и пожелал снизить нагрузку.

Малахов в день своего 50-летнего юбилея опубликовал редкое фото с женой. Он разместил в Instagram Stories редкий снимок с супругой Натальей Шкулевой.