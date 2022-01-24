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«Ковид внес свои коррективы»: дочь Джабраилова раскрыла истинную причину смерти актера

Георгий Соланович

Общество
«Ковид внес свои коррективы»: дочь Джабраилова раскрыла истинную причину смерти актера
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дочь российского актера Расми Джабраилова Мадлен считает, что звезда фильма «Вертикаль» скончалась от коронавирусной инфекции. Об этом наследница Джабраилова сообщила в своем Instagram.

— 89 лет — срок немалый. Он сказал месяца два назад: «Ну до 90 я доживу!» Но ковид внес свои коррективы, — рассказала дочь актера в социальной сети.

В беседе с Пятым каналом Мадлен уточнила, что церемонии прощания с Джабраиловым не будет. Дата и место похорон на данный момент неизвестны.

Заслуженный артист России, советский актер театра и кино, театральный режиссер Расми Джабраилов скончался 22 января на 90-м году жизни.

Расми Халидович Джабраилов в 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа. В 1961 году освоил профессию режиссера в том же вузе. Параллельно с обучением служил в Лезгинском драмтеатре имени Стальского в Дербенте, там же был вторым режиссером, затем стал режиссером Дагестанского русского театра имени Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра имени Батырая в Избербаше.

В 1963 году Джабраилов получил должность режиссера Тульского областного театра имени Горького, в следующем году перешел в Театр на Таганке. С 2002 года стал членом труппы Московского академического театра имени Маяковского, где и выступал до последних своих дней.

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