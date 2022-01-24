«У него большие проблемы»: на что готов Зеленский ради сохранения власти

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От президента Украины Владимира Зеленского можно ожидать любых действий, в том числе и начала войны в Донбассе. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

— Зеленскому не позавидуешь. У него большие проблемы внутри страны, в первую очередь в социально-экономической области. Он видит, что держится только за счет того, что устроил игру с большими дядями в опасность со стороны России. Вот и все. Тем более ему и преемника уже назначили — (бывшего президента Украины Петра — прим. «ВМ») Порошенко. Посадить он его в тюрьму не может, а следовательно, и силы его иссякают, — отметил специалист.

По его словам, учитывая накачку оружием со стороны Запада и тяжелую ситуацию в своей стране, Зеленский может просто сорваться, объявить военное положение или что-то еще, чтобы удержаться у власти, поскольку главу государства загнали в угол и ему некуда деваться. Причем в похожей ситуации в США находится Джо Байден, подвергающийся критике буквально со всех сторон, констатировал политолог.

— Зеленского просто доводят до сумасшествия. Он так же, как и (экс-президент Грузии Михаил — прим. «ВМ») Саакашвили опасен: молодой популист, — добавил Андрей Кошкин.

При этом Зеленский не знает, что такое настоящая война, уверен собеседник «ВМ».

Фактически украинская армия в Донбассе обстреливает мирные кварталы местных городов — именно это официальные лица называют боевыми действиями. А людей, которые знают, как не допустить настоящей большой трагедии — начала настоящей войны, в истеблишменте Незалежной уже нет, заключил политолог.

Со стороны Зеленского неоднократно звучали агрессивные заявления. Так, в понедельник, 24 января, украинский лидер призвал внешнюю разведку перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.