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«Как сдать экзамены, если ничего не знаешь?»: самые популярные запросы студентов в поисковиках

Георгий Соланович

Общество
«Как сдать экзамены, если ничего не знаешь?»: самые популярные запросы студентов в поисковиках
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чаще всего студенты российских вузов запрашивают у поисковиков информацию о стипендии, заработке и о том, как сдать экзамен, если «ничего не знаешь». Ко Дню студента аналитики «Яндекса» подготовили подробную справку о самых популярных запросах учащихся.

Как оказалось, чаще всего студенты интересуются, кому положена социальная стипендия. Второй по популярности запрос учащихся — подработка и получение и пополнение социальной карты студента. Третье место заняло оформление «Пушкинской карты».

Среди наиболее интересных запросов обучающихся российских вузов стоит выделить экзамены — тему традиционно волнительную.

«Как быстро подготовиться к экзамену»; «как сдать экзамены, если ничего не знаешь»; «под какую пятку класть пятак перед экзаменом», — самые популярные поисковые запросы, согласно выводам аналитиков «Яндекса».

Также студентов волнуют народные приметы и скидки.

25 января, в День студента, Останкинскую башню украсят праздничная подсветка и видеооткрытка с поздравлением. Также в честь праздника на телебашне пройдут поэтические чтения «Стихи на башне».

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