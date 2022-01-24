«Это серьезное животное»: Запашный оценил видео с медведем в квартире

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал нашумевшее видео, на котором блогер из Мытищ Лера Изумруд показывает, как в ее квартиру заводят взрослого бурого медведя.

По словам дрессировщика, в ролике видно, что медведя ведет всего один человек. Запашный подчеркнул, что таких зверей должны сопровождать минимум пять–шесть человек, чтобы не допустить контакта посторонних людей с животным и обеспечить безопасность.

— Дрессировщик, которого я не знаю, ведет медведя самостоятельно. Я на видео не вижу помощников на случай чрезвычайной ситуации, — рассказал артист.

В то же время, отметил он, на медведе видны ошейник и намордник. Это обеспечивает определенную безопасность, но такое сильное животное вполне в состоянии нанести серьезные увечья и без использования пасти.

— Медведь — это крупное, серьезное животное, — подчеркнул артист.

Подытожив, Запашный заявил, что следственным органам необходимо проверить наличие лицензии на работу с такими животными у дрессировщика. И вообще выяснить, кто этот человек.

— Надо проверить, есть ли у него лицензия, ведь он использует животное для развлекательного мероприятия, — цитирует артиста РЕН ТВ.

Видеороликом, на котором девушка рассказывает, что заказала для развлечения годовалого ребенка медведя, заинтересовалась полиция. Проверку проведет Мытищинская городская прокуратура.

На одном из опубликованных видео девушка показывает, как в ее квартиру заводят взрослого бурого медведя в ошейнике и наморднике. На другом ролике она уже играет с медведем. Примечательно, что на втором ролике ни ошейника, ни намордника на медведе нет.