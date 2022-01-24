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Сергей Собянин: За пределами ТТК планируется создать почти 30 тысяч рабочих мест

Евгений Белоусов

Город
Сергей Собянин: За пределами ТТК планируется создать почти 30 тысяч рабочих мест
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

За пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) планируется создать почти 30 тысяч новых рабочих мест. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал 24 января мэр Москвы Сергей Собянин.

— Исторически в Москве сложилась мощная маятниковая миграция. Город рос, люди покупали жилье за Третьим кольцом, а на работу ездили в основном в центр. За пределами ТТК было меньше вакансий, — рассказал мэр.

По его словам, на данный момент уже подписано 17 соглашений по программе создания мест приложения труда. Также властями планируется строительство школ, детских садов, технопарков, офисных и торговых площадей за пределами ТТК, написал он.

До этого глава города рассказал, что в столице начинает работать новый проект по улучшению городской среды. «Город заданий» позволит самим жителям выполнять различные задания и после обменивать баллы на ценные поощрения.

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