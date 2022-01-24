Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фруктовая муха была обнаружена в партии турецких мандаринов в Москве

Евгений Белоусов

Город
Фруктовая муха была обнаружена в партии турецких мандаринов в Москве
Фото: pixabay.com

Специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили в партии турецких мандаринов вредителя — фруктовую муху. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Вредителя обнаружили на фитосанитарном контрольном посту. Подчеркивается, что муха была жива. Ее состояние подтвердила экспертиза.

— Управлением Россельхознадзора владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственником было принято решение об ее обеззараживании, — говорится в сообщении.

Фруктовая муха — карантинный объект и вредитель фруктов, обитающий на территории как минимум 65 государств, включая США. На территории России эта муха пока отсутствует.

В ноябре 2021 года сотрудники Россельхознадзора провели в аэропорту Домодедово ветеринарный контроль в отношении гигантского муравьеда, поступившего из Австрии для Московского зоопарка. Животное, как уточняется, поступило со свободной от инфекционных болезней животных и птиц территории.

Читайте также:
Насекомые Россельхознадзор карантинный контроль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте