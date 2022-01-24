Фруктовая муха была обнаружена в партии турецких мандаринов в Москве

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Специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили в партии турецких мандаринов вредителя — фруктовую муху. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Вредителя обнаружили на фитосанитарном контрольном посту. Подчеркивается, что муха была жива. Ее состояние подтвердила экспертиза.

— Управлением Россельхознадзора владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственником было принято решение об ее обеззараживании, — говорится в сообщении.

Фруктовая муха — карантинный объект и вредитель фруктов, обитающий на территории как минимум 65 государств, включая США. На территории России эта муха пока отсутствует.

В ноябре 2021 года сотрудники Россельхознадзора провели в аэропорту Домодедово ветеринарный контроль в отношении гигантского муравьеда, поступившего из Австрии для Московского зоопарка. Животное, как уточняется, поступило со свободной от инфекционных болезней животных и птиц территории.