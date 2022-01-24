Экстрасенс назвала четыре имени, обладательницы которых всегда богаты и успешны

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Имя человека оказывает сильное магическое влияние на всю его судьбу. В именах скрыта сила. Нередко она подталкивает человека к успеху и богатству. Экстрасенс и маг Маргарита рассказала, какие женские имена означают вечный успех и богатство у своих обладательниц.

Амбициозные Елены всегда достигают поставленной цели вопреки любым препятствиям. Женщины с таким именем крайне целеустремленны. Экстрасенс подчеркивает, что успех Елен преследует как в карьере, так и в личной жизни.

Невероятные способности к коммуникабельности проявляют Татьяны. С любым они способны найти общий язык. Их способность расположить к себе окружающих притягивает к ним людей. Кроме того, Татьяны необычайно умны. Они грамотно распределяют финансы, а потому всегда в выигрыше.

Трудолюбием отличаются Натальи. Никто не относится к своей работе так, как они. Именно это помогает Натальям всегда жить в достатке.

А вот сами по себе притягивают к себе финансы только Ольги. В отличие от остальных, им даже необязательно упорно работать. Деньги словно сами всегда плывут к ним в руки. Экстрасенс рекомендует Ольгам заниматься тем, к чему у них самих лежит душа, а богатство и так придет к ним, передает Пятый канал.

В декабре шаманка составила топ-3 приносящих богатство и здоровье своему хозяину животных. Среди них кошка, собака и достаточно необычный питомец — козел.