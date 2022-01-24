Названы три признака заболевания глаз, указывающие на повышенный холестерин
Специалисты выявили несколько признаков заболевания глаз, которые могут указывать на высокий уровень холестерина. Об этом сообщил MedikForum.ru.
Высокий уровень холестерина может спровоцировать в организме опасные болезни, в том числе сердечный приступ и инсульт. Также увеличение концентрации жира в крови может вызвать закупорку сетчатки глаза.
Офтальмологи считают, что сигнальными признаками повышения холестерина являются белые, серые или желтые отложения, образующиеся вокруг роговицы; нечеткость зрения; ксантелазмы (жировые отложения в виде микрокомочков на веках).
Чтобы избежать этих симптомов, специалисты советуют изменить свой рацион и исключить из него продукты, напитки с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров. Также стоит обратить внимание на физическую активность, она должна составлять не менее 150 минут в неделю.
Ранее был назван продукт, который поможет снизить высокий уровень холестерина. Соединения, которые содержатся в кожуре цитрусовых, эффективно борются с патологией и способны снижению ее уровня до 40 процентов.