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Названы три признака заболевания глаз, указывающие на повышенный холестерин

Лала Манушакян

Общество
Названы три признака заболевания глаз, указывающие на повышенный холестерин
Фото: Рixabay

Специалисты выявили несколько признаков заболевания глаз, которые могут указывать на высокий уровень холестерина. Об этом сообщил MedikForum.ru.

Высокий уровень холестерина может спровоцировать в организме опасные болезни, в том числе сердечный приступ и инсульт. Также увеличение концентрации жира в крови может вызвать закупорку сетчатки глаза.

Офтальмологи считают, что сигнальными признаками повышения холестерина являются белые, серые или желтые отложения, образующиеся вокруг роговицы; нечеткость зрения; ксантелазмы (жировые отложения в виде микрокомочков на веках).

Чтобы избежать этих симптомов, специалисты советуют изменить свой рацион и исключить из него продукты, напитки с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров. Также стоит обратить внимание на физическую активность, она должна составлять не менее 150 минут в неделю.

Ранее был назван продукт, который поможет снизить высокий уровень холестерина. Соединения, которые содержатся в кожуре цитрусовых, эффективно борются с патологией и способны снижению ее уровня до 40 процентов.

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