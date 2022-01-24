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Зеленский объявил о работе над полной деэскалацией в Донбассе

Иван Юминов

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Зеленский объявил о работе над полной деэскалацией в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Украина делает все для деэскалации ситуации в Донбассе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 24 января.

— Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования, — рассказал глава государства.

Киев готов ко всему и делает все, что нужно, вместе с партнерами и дипломатами, подчеркнул он. Они защищают Украину, а власти защищают их в ответ, приводит слова Зеленского РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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