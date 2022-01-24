«Студентка, комсомолка, спортсменка»: Лазарев поздравил племянницу с совершеннолетием

Фото: instagram/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев поздравил свою племянницу Алину с совершеннолетием. Фотографию с ней он опубликовал в своем Instagram.

Исполнитель заботится об Алине с 2015 года – тогда трагически погиб родной брат Сергея – Павел. Артист поддерживает девушку во всех ее начинаниях и гордится ее успехами.

— Алинка! С 18-летием! С совершеннолетием! Как быстро бежит время! Будь здорова и счастлива! Безумно горжусь тобой и твоими успехами в театральном институте! Восхищаюсь твоим здравым умом и взрослыми поступками! Дерзай! — пишет участник конкурса «Евровидение» в социальной сети.

Фанаты Лазарева восхитились красотой Алины и не смогли удержаться от комплиментов.

«Студентка, комсомолка, спортсменка», «Красотка!», «Какая уже взрослая!», — восторгаются подписчики в Instagram.

Десятого января Сергей Лазарев отправился в отпуск. Свою дозу солнечного света Лазарев улетел получать в начале первой рабочей недели 2022 года. В связи с этим он приготовился получать гневные комментарии от завистников.