СМИ: Переименование Ленинского проспекта в честь Началовой возмутило москвичей

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Московская городская дума обсуждает варианты переименования одной из главных столичных магистралей — Ленинского проспекта. Коммунисты выступили против, другие же фракции предложили ряд вариантов, которые, как ожидается, могут быть вынесены на городской референдум.

«Проспект Высоцкого», «Большая Калужская улица», «Проспект науки», «Проспект Гагарина», «Калужский тракт», — это самые популярные варианты на сегодняшний день.

Но нашлась инициативная группа, выступающая за переименование Ленинского проспекта в Проспект Юлии Началовой. В Сети с марта 2019 года, когда певица скоропостижно скончалась, проходит флешмоб «Юля — Заслуженная!», в котором фанаты настаивают на присвоении почетного звания артистке посмертно. И если знаменитый проспект назвать именем Началовой, то дело может сдвинуться с мертвой точки, считают поклонники.

Правда, не все жители Москвы идею переименования Ленинского проспекта поддержали. Они возмущаются и ссорятся по этому поводу. Есть мнение, что именем Началовой можно назвать какой-то Проектируемый проезд в отдаленных или новых частях столицы, но для Ленинского проспекта — это не самая весомая и достойная личность, сообщает издание «Дни.ру».

Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Причинами смерти певицы стали заражение крови и сердечная недостаточность.

Ранее отец Юлии Началовой рассказал о переживаниях внучки после смерти артистки. Поначалу всем показалось, что девочка стойко переживает трагедию, но позже выяснилось, насколько ей было тяжело держать все переживания в себе.