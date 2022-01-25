Территории возле 11 станций БКЛ дополнительно благоустроят в 2022 году
Планируется дополнительно благоустроить территории возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом во вторник, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, второй этап благоустройства запланирован около открывшихся в 2021 году станций «Новаторская», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Аминьевская», «Давыдково», «Электрозаводская», «Мичуринский проспект», «Воронцовская», «Кунцевская». Работы пройдут также возле станций «Сокольники» и «Марьина Роща», которые планируется открыть в этом году.
Бирюков отметил, что в ходе первого этапа были улучшены пешеходная и транспортная доступность станций. Второй этап включил в зону благоустройства новые территории.
— Запланировано создание новых удобных маршрутов к метро. С учетом роста пассажиропотока расширим и обновим тротуары, приведем в порядок проезжую часть и, где необходимо, сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, — рассказал заммэра.
Также планируется обустроить современные остановочные павильоны с зарядными слотами, для автомобилистов будут оборудованы удобные парковочные карманы. Планируется обеспечить хорошее освещение. Для этого возле станции установят энергоэффективные фонари и уличные торшеры.
— На маршруте к метро появятся удобные лавочки различных модификаций, в том числе с зарядными устройствами для гаджетов, — добавил Бирюков.
В проектах благоустройства улиц и зон отдыха в районе новых станций БКЛ предусмотрено также и озеленение. Будут высажены газоны, а в местах «народных троп» появятся дорожки и будут высажены кустарники.
До этого Бирюков рассказал, что за прошедший год специалисты комплекса городского хозяйства столицы благоустроили территории возле трех станций второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2).