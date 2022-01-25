Территории возле 11 станций БКЛ дополнительно благоустроят в 2022 году

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Новаторская Карта всех событий

Планируется дополнительно благоустроить территории возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом во вторник, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, второй этап благоустройства запланирован около открывшихся в 2021 году станций «Новаторская», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Аминьевская», «Давыдково», «Электрозаводская», «Мичуринский проспект», «Воронцовская», «Кунцевская». Работы пройдут также возле станций «Сокольники» и «Марьина Роща», которые планируется открыть в этом году.

Бирюков отметил, что в ходе первого этапа были улучшены пешеходная и транспортная доступность станций. Второй этап включил в зону благоустройства новые территории.

— Запланировано создание новых удобных маршрутов к метро. С учетом роста пассажиропотока расширим и обновим тротуары, приведем в порядок проезжую часть и, где необходимо, сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, — рассказал заммэра.

Также планируется обустроить современные остановочные павильоны с зарядными слотами, для автомобилистов будут оборудованы удобные парковочные карманы. Планируется обеспечить хорошее освещение. Для этого возле станции установят энергоэффективные фонари и уличные торшеры.

— На маршруте к метро появятся удобные лавочки различных модификаций, в том числе с зарядными устройствами для гаджетов, — добавил Бирюков.

В проектах благоустройства улиц и зон отдыха в районе новых станций БКЛ предусмотрено также и озеленение. Будут высажены газоны, а в местах «народных троп» появятся дорожки и будут высажены кустарники.

До этого Бирюков рассказал, что за прошедший год специалисты комплекса городского хозяйства столицы благоустроили территории возле трех станций второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2).