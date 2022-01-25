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Экологичный промышленно-строительный комплекс появится в ЗелАО столицы

Виктория Сикерина

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Экологичный промышленно-строительный комплекс появится в ЗелАО столицы
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Экологичный промышленно-строительный комплекс возведут в Зеленограде в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил завеститель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 25 января.

Он отметил, что территории площадью порядка 17 гектаров выделили под строительство объекта.

— Территории, на которых будет работать инвестор, расположены в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Комплекс займет 80 тысяч квадратных метров. Здесь появятся производственные объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов — домов на колесах. В городе будет создано 660 новых рабочих мест, — заявил заммэра.

По его словам, объем инвестиций в проект составит 2,25 миллиарда рублей.

Специалисты комплекса планируют выпускать материалы премиум-класса, имитирующие натуральные камни, керамику, бетон и кирпич, а также алюминиевые светопрозрачные конструкции, сантехнические принадлежности и элементы благоустройства, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Зеленограде до конца 2022 года введут в эксплуатацию три новостройки по реновации.

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