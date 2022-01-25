СМИ: В России могут создать систему блокировки подменных телефонных номеров

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Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование методики, которая сведет к минимуму возможность подменять номера на сетях мобильных операторов. Об этом во вторник, 25 января, сообщили на портале государственных закупок.

Общая стоимость исследования составляет 8,2 миллиона рублей. Соответствующий контракт был заключен 29 декабря прошлого года.

В рамках работы специалисты должны будут определить принципы взаимодействия операторов связи.

— При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента, — рассказал представитель ГРЧЦ, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

Российские сотовые операторы могут поднять цену архивных тарифов в январе 2022 года. Также решение приняли «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2. Об этом стало известно в среду, 19 января.

По данным источников на рынке связи, оператор «Вымпелком» изменит тарифные планы в скором времени. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании. Однако специалисты заверили, что заранее предупредят абонентов о подорожании части архивных тарифов.