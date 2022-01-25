Специалисты достроили мост через реку Сосенка в Новой Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Новомосковский административный округ, река Сосенка Карта всех событий

Специалисты завершили возведение моста через реку Сосенка на территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» в Новой Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 25 января.

Он отметил, что в составе АДЦ планируется ввести в эксплуатацию почти 1,7 километра автодорог.

— На территории АДЦ «Коммунарка» сегодня реализуется первый этап развития улично-дорожной сети, — заявил заммэра.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов добавил, что в настоящий момент на территории центра специалисты возводят внутриквартальные магистрали, общая протяженность которых составит порядка 10 километров, а также два путепровода над Калужским шоссе и тоннельный путепровод.

— В рамках первого этапа развития улично-дорожной сети запланировано завершение строительства 13,34 километра дорог. В 2019–2021 годах здесь уже введено четыре участка общей протяженностью 4,92 километра, включая путепроводы над магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Также завершены работы по допроектированию объектов улично-дорожной сети первого этапа, — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты на 80 процентов завершили строительство переходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными через реку Яузу в столице.