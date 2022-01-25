Андрей Бочкарев оценил ход строительства участка СВХ в пределах МКАД

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строители завершили бетонирование опор последней развязки Северо-Восточной хорды (СВХ) в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщил во вторник, 25 января, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что хордовая магистраль свяжет север, восток и юго-восток города, а также соединит шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе.

— Бетонирование опор сдерживало большое количество коммуникаций РЖД, которые необходимо было перекладывать, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что протяженность последней на участке СВХ эстакады составляет почти 2,5 километра. Трехполосная дорога тянется от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе и пересекается с Октябрьской железной дорогой, Дмитровским шоссе и Савеловским направлением Московской железной дороги (МЖД), передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин накануне рассказал, что строительная готовность Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве оценивается более чем на 40 процентов. Слияние крупнейших магистралей в столице позволит создать новую реальность в сфере транспорта.