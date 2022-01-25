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Родители порядка 10 тысяч раз назвали новорожденных Татьянами с 2000 года в Москве

Виктория Сикерина

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Родители порядка 10 тысяч раз назвали новорожденных Татьянами с 2000 года в Москве
Фото: Pixabay

Родители порядка 10 тысяч раз назвали новорожденных малышек именем Татьяна с 2000 года в столице. Так, ежегодно такому имени отдают предпочтение 230-250 семей. Об этом рассказали в пресс-службе московского Управления ЗАГС во вторник, 25 января.

В ведомстве отметили, что сейчас имя Татьяна не так востребовано, как раньше.

— Больше всего Татьян за последние 20 лет родилось в 2000 году — более 650. С 2000 по 2009 год динамика имени оставалась на одном уровне, а с 2009 года по настоящее время наблюдается спад популярности имени. Небольшой всплеск популярности произошел в 2015 году — примерно на 15 процентов. Последние четыре года количество малышек с таким именем практически не меняется: в год рождается около 230–250 девочек с именем Татьяна, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящий момент родители чаще выбирают двойные необычные имена для своих детей: Татьяна Николь, Татьяна Мария и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сотрудники пресс-службы управления ЗАГС Москвы назвали самые необычные имена, которые дали своим детям жители столицы в 2021 году.

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