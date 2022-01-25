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В РФ предложили доплачивать учителям за работу в классах с заболевшими COVID учениками

Полина Долганова

Общество
В РФ предложили доплачивать учителям за работу в классах с заболевшими COVID учениками
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России необходимо ввести надбавки для учителей в размере трех минимальных окладов за работу в классах, в которых обучаются ученики, впоследствии изолированные из-за COVID-19. С таким предложением выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Письмо со своим предложением он направил на имя вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

— Для всех учителей, кому приходится работать в классах, где учатся дети, заболевшие коронавирусом, предлагается ввести надбавку в размере трех минимальных окладов. Это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда, — говорится в письме.

Вице-спикер добавил, что учителям необходимо оказывать административную поддержку, которая была бы аналогична той, которую получают врачи в ковидных госпиталях.

Чернышов заключил, что вопрос о повышении заработной платы для педагогов стоит в России очень остро, однако власти пока не предприняли должных усилий для разрешения ситуации, передает ТАСС.

В России дети все чаще заболевают штаммом коронавируса «омикрон» с последующей госпитализацией, сообщили в Роспотребнадзоре. О том, почему дети стали чаще болеть коронавирусом, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

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