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Порядка 30 тысяч рабочих мест появится в Москве за Третьим кольцом

Виктория Сикерина

Город
Порядка 30 тысяч рабочих мест появится в Москве за Третьим кольцом
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Около 30 тысяч рабочих мест появится в столице за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) по программе создания мест приложения труда. Для реализации проекта Москва уже заключила с инвесторами 17 соглашений. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 25 января.

Он отметил, что на указанных территориях специалисты возведут учебные комплексы, промышленные технопарки, торговые центры, офисы и производственные здания.

— Общая площадь всех объектов составит более одного миллиона квадратных метров. В реализацию этих проектов инвесторы вложат 83,4 миллиарда рублей. Город предоставит застройщикам льготы на 38 миллиардов рублей, а взамен получит 29,7 тысячи новых рабочих мест, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что всего за ТТК построят шесть школ, пять детских садов, четыре торговых объекта, семь бизнес-центров, пять технопарков и один промышленный комплекс.

24 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за пределами Третьего транспортного кольца планируется создать почти 30 тысяч новых рабочих мест.

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