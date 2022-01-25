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Контролеры столичного метро помогли задержать пару в федеральном розыске

Виктория Сикерина

Происшествия
Контролеры столичного метро помогли задержать пару в федеральном розыске
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Котельники Карта всех событий

Контролеры метро Москвы оказали помощь в задержании пары, которая находилась в федеральном розыске. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» во вторник, 25 января.

По данным ведомства, в ходе проверочных мероприятий на станции «Котельники» сотрудники метро остановили пассажиров, которые зашли в подземку без защитных масок. В ходе составления протоколов выяснилось, что они находятся в федеральном розыске.

— Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанные — граждане Беларуси, которые разыскиваются по статьям «кража» и «вождение в нетрезвом виде», — отметили в пресс-службе.

В ГКУ уточнили, что в результате контролеры оформили административные материалы из-за нарушения требований по коронавирусу. После подозреваемых задержали и отправили в отдел полиции.

— Такие ситуации происходят нередко. Мы обеспечиваем безопасность в транспорте, ежедневно встречаем тысячи пассажиров. Конечно, мы не подозреваем, что человек находится в розыске. После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы, — добавил старший инспектор-контролер Михаил Мошко.

Ранее стало известно, что полиция задержала 37-летнего пассажира московского метро, который разбил планшет сотрудника, контролирующего соблюдение эпидемиологических норм.

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