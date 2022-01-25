Россиян с ОРВИ предложили освободить от работы без оформления больничного

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В России нужно ввести трехдневный период, в течение которого простудившийся сотрудник может не оформлять официальный больничный лист и заниматься самолечением. С соответствующим предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Письмо со своей инициативой он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

По мнению Петрова, такое нововведение сократит нагрузку на врачей, которую они испытывают в период распространения коронавирусной инфекции.

— Врачи вынуждены тратить время и силы на оформление справок, которые фиксируют очевидное, — пояснил общественный деятель.

Он также пояснил, что пациент может заразиться инфекцией, стоя в очереди ко врачу.

При этом Петров уточнил, что в данном случае сотрудник не должен подвергаться санкциям со стороны работодателя, передает РИА Новости.

Накануне вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести надбавки для учителей в размере трех минимальных окладов за работу в классах, в которых обучаются ученики, впоследствии изолированные из-за COVID-19. Вице-спикер добавил, что учителям необходимо оказывать административную поддержку, которая была бы аналогична той, которую получают врачи в ковидных госпиталях.