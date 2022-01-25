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Учебный корпус на 450 воспитанников построят в САО Москвы

Виктория Сикерина

Город
Учебный корпус на 450 воспитанников построят в САО Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

Учебный корпус на 450 детей возведут в составе жилого комплекса «Кронштадтский 14» в районе Головинский на севере столицы за счет средств инвестора. Об этом сообщили в Москомстройинвесте во вторник, 25 января.

Уточняется, что соответствующий проект одобрили в градостроительно-земельной комиссии Москвы, которую возглавляет мэр города Сергей Собянин. Объект социальной и образовательной инфраструктур появится на Кронштадтском бульваре.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова добавила, что в качестве застройщика выступит компания «Горизонт», соинвестором — Capital Group, а fee-девелопером — группа «ПИК».

В составе учебного комплекса инвесторы обязуются возвести в детский сад на 150 воспитанников и начальную школу на 300 детей.

— Инвестор обеспечит строительство объектов за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу, — цитирует слова Пятовой агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что учебный корпус, рассчитанный на 350 мест, возведут в районе Тропарево-Никулино в 2023 году.

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