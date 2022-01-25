Рекордное количество переходов прав зафиксировали на вторичном рынке жилья в столице

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Специалисты столичного Управления Росреестра зафиксировали 170 939 переходов прав на вторичную недвижимость в 2021 году. Этот показатель на 14,8 процента опередил уровень 2020 года. Об этом сообщил руководитель ведомства по городу Игорь Майданов во вторник, 25 января.

Он отметил, что за декабрь количество таких договоров составило 20 374.

— Декабрь традиционно показал высокую активность и вывел год в лидеры. В годовом выражении число зарегистрированных переходов прав на квартиры в Москве выросло на 15 процентов по отношению к 2020 году, а если сравнивать показатель с 2019 годом, то значение увеличилось на 17,4 процента, — заявил начальник Росреестра по городу.

До этого стало известно, что специалисты столичного Управления Росреестра приняли 663 759 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет в электронном формате за 2021 год. Этот показатель на 43,9 процента опередил уровень 2020 года. При этом за декабрь минувшего года москвичи подали почти 77 тысяч онлайн-документов, что более чем на 38 процентов превзошло показатель ноября.