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Астрологи назвали три самых жестоких знака зодиака среди женщин

Георгий Соланович

Общество
Астрологи назвали три самых жестоких знака зодиака среди женщин
Фото: Unsplash

Женщины, рожденные под знаками зодиака Овен, Рак и Скорпион, по мнению астрологов, в плане жестокости не только не уступают мужчинам, но и превосходят их. Об этом рассказали астрологи.

Девушек-Овнов может вывести из себя любая мелочь. За мгновенье они способны превратиться в диктатора из милой и тихой девушки. Лучшее, что можно сделать в таких ситуациях, — постараться уступить партнеру или найти компромисс.

Женщины-Раки не только вспыльчивы, но еще и обидчивы. Они не будут затевать истерику, но затаят обиду глубоко в душе. Единственный способ избежать этого — полностью довериться своему партнеру.

Еще один жестокий знак зодиака — Скорпион. Женщины, родившиеся под этим знаком, знают болевые точки каждого человека из своего окружения. Поссорившись с девушкой-Скорпионом, вы точно наживете себе опасного врага, передает Пятый канал.

Знак зодиака во многом определяет и то, каким человек будет в семейной жизни. Астрологи недавно назвали самых гулящих мужчин по гороскопу.

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