Предприятия столицы приняли на практику более 90 студентов по итогам «Моспром studweek»

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В завершении студенческой недели «Моспром studweek» более 90 учащихся столичных колледжей и вузов получили возможность пройти практику или устроиться на работу в промышленных предприятиях города. Об этом сообщил глава московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров во вторник, 25 января.

Он отметил, что в настоящий момент 63 процента работодателей испытывают нехватку кадров.

— В прошлом году в рамках проекта «Открой Моспром» мы провели студенческую неделю, которая дала свои результаты: столичные промпредприятия пополнились молодыми кадрами. Планируется, что такие акции станут традиционными и будут помогать работодателям и соискателям находить друг друга, — заявил руководитель ведомства.

Так, например, на работу строился студент магистратуры МГТУ имени Баумана. Ему предложили должность инженера-конструктора теплообменного оборудования на предприятии НПО «Наука».

Студенческая неделя «Моспром studweek» прошла 11 по 18 декабря Москве. За это время более чем для тысячи учащихся столичных технических вузов провели свыше 50 экскурсий по московским предприятиям.